18 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Набиуллина предложила ограничить срок нахождения в базе данных мошенников одним годом

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге заявила о намерении внести в Госдуму предложение о том, чтобы ограничить срок пребывания в базе данных о попытках мошенничества одним годом, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сейчас закон никак не ограничивает, не регулирует сроки пребывания в нашей базе данных, по сути, предполагая бессрочность. И мы будем предлагать Государственной думе ограничить эти сроки одним годом, учитывая, что пребывание в самой базе имеет негативные последствия. Много подростков попадает туда или людей просто по незнанию. Возможно, тот, кто попадает в эту базу второй, третий раз, должен находиться там уже дальше. Это можно обсуждать, но, наверное, применять эту меру бессрочно несправедливо", — пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ также обратила внимание на рост числа жалоб, связанных с применением новых защитных мер.

"Как любые ограничения, эти меры вызывают жалобы. Мы видим, что выросло число жалоб. Первое, что увидели: реальные дропперы не пренебрегают возможностью пожаловаться — а вдруг повезет и их исключат из базы. Второе: часто причиной жалоб является непонимание. Клиент обращается в банк, получает ответ, из которого даже хорошо подготовленный человек мало что поймет", — констатировала она.

(2026)|Фото: Накануне.RU

По словам Набиуллиной, ЦБ дал рекомендации банкам по разъяснительной работе. "Видим, что в ноябре и декабре количество жалоб перестало расти. Это можно считать первым обнадеживающим сигналом", — добавила она.

Отвечая на вопрос главы ЦБ, заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Станислав Кузнецов подтвердил наличие двух категорий жалоб.

"Действительно, проблема жалоб существует. Мы видим два вида жалоб: от потерпевших от мошенничества и от дроперов — их количество увеличилось", — заявил он.

Кузнецов сообщил, что около 60% участников проведенного опроса не обращаются никуда, если сталкиваются с кибермошенничеством. Также он рассказал об успешном взаимодействии с МВД: "На самом деле, оказалось так, что все дропы возвращают. За прошлый год удалось вернуть 3,5 млрд рублей клиентам других банков".

Представитель Сбербанка предложил доработать механизм возврата средств.

"Нам нужно, чтобы у банка была возможность не просто приостанавливать операцию, а принимать решение о возврате денег на счета клиентов. Здесь интересен опыт Беларуси — там на законодательном уровне делегировали эти права органам правопорядка. У нас пока это невозможно", — резюмировал Кузнецов.

Теги: Эльвира Набиуллина, мошенничество


