России крайне не хватает левого издания - Дугин

В российском обществе "катастрофически не хватает" адекватного философского журнала и качественного левого издания, считает философ Александр Дугин.

Он удивлен, почему Институт философии РАН не может много лет запустить такой журнал, сайт или канал. Но еще более странное положение с левыми. Компартия десятки лет находится в Госдуме, но идея хорошего левого издания им не приходит в голову, недоумевает философ.

"В истории журналы подчас решали все. Или их отсутствие", - написал Дугин.

Историк Евгений Спицын отмечает, что в конце жизни Иосиф Сталин пришел к пониманию того, что нужно дальше развивать идею социализма в СССР, но в этом направлении мало что делалось. Поэтому в последние годы Сталин пытался самостоятельно продвинуться в развитии теории, но так и не успел, а после его смерти это вообще прекратилось, а сама теория превратилась в догму. Это стало ахиллесовой пятой СССР.