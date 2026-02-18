Специалисты ВТБ фиксируют рост спрос на онлайн-регистрацию бизнеса в 1,5 раза

По итогам 2025 года клиенты зарегистрировали через онлайн-сервис ВТБ в 1,5 раз больше компаний и ИП, чем в 2024-м. Три из четырех новых бизнесов открываются в регионах. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников на финале конкурса стартапов «Бизнес Баттл» в Саранске.

«Цифровая регистрация бизнеса перестала быть просто альтернативой — сегодня это основной выбор предпринимателей. Они ценят скорость и не готовы тратить время на бюрократию. Ключевую роль здесь играет бесшовная интеграция с госплатформами, которая делает сложные процессы незаметными для клиента. В 2026 году банк планирует продолжить развитие сервиса, в том числе при регистрации станут доступны новые востребованные формы налогообложения», — рассказал Денис Бортников.

По статистике ВТБ, положительная динамика сохранялась на протяжении всего прошлого года. География регистраций осталась стабильной: около четверти всех новых бизнесов пришлось на Москву и Московскую область, еще 8% — на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В числе регионов-лидеров также Краснодарский край, Республика Татарстан, Ростовская, Новосибирская, Свердловская области и Алтайский край. Такое распределение сохраняется второй год подряд.

В отраслевой структуре по-прежнему доминируют торговля, строительство и грузоперевозки — эти направления остаются ключевыми для малого бизнеса. Сервис ВТБ позволяет подготовить комплект документов для дистанционной подачи документов на регистрацию ООО или ИП. На формирование документов уходит не более 20 минут, а регистрация занимает в среднем 1-3 рабочих дней.