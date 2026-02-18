Зампред Сбера призвал банки объединиться для борьбы с дропами второго уровня и обналичиванием через банкоматы

Заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Станислав Кузнецов на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге заявил о необходимости совместной работы банков по борьбе с дропперами на новых этапах, включая обналичивание похищенных средств через банкоматы, передает корреспондент Накануне.RU.

Выступая после обсуждения возможного введения индекса кибермошенничества, Кузнецов поддержал эту идею, но обратил внимание на необходимость доработки методики расчета. Он предлагает, чтобы при расчете индекса кибермошенничества были исключены переводы самому себе и переводы родственникам. Потому что это легальные операции, они не являются мошенническими, но если их учитывать, то они искажают статистику — индекс будет показывать не реальный уровень мошенничества, а общий объем переводов, включая безобидные.

"Мне кажется, что такой индекс должен быть. Вопрос к чистоте данных пока остается, потому что мы считаем, что инструмент молодой. Понятно, что нам необходимы какие-то технологические и технические сессии, чтобы выверить точность данных. Но очевидно, надо переводы самому себе оттуда убрать, пока это присутствует, либо переводы на связанных людей, например, родственников, и пока это тоже присутствует. Какие-то такие вещи надо, наверное, доработать", — пояснил зампред Сбера.

Главной темой выступления стала проблема дропперов. Кузнецов заявил, что сделан только первый шаг. "Мы стали вместе изучать тему так называемых дропов первого уровня, которые гоняют деньги с карты на карту, и, очевидно, продвинулись в борьбе именно с этими дропами, но мы вообще еще не приступили к борьбе на других этапах: дропы второго, третьего, четвертого уровня", — констатировал он.

Зампред правления Сбербанка детально описал схему, которая требует совместного противодействия.

"Что это такое? То есть когда дропы прогоняют раздробленные денежные средства по мелким суммам между картами, они их начинают обналичивать. С этого момента при обналичивании складывается ромбинг в другую сторону, когда из банкомата одного, получив наличные, дропы идут к другому банкомату другого банка и начинают потихонечку схлопывать эту пирамиду до одного основного дропа. Мне кажется, что нам всем надо обратить на это внимание, проблему можно решить только вместе", — подчеркнул Кузнецов.

Он призвал коллег к незамедлительным действиям.

"Надо вместе уже в самое ближайшее время стартовать в части борьбы именно с этими дропами. Мы точно знаем, что коллеги в Финцентре тоже принимают эту проблему и готовы, насколько мне известно, вместе трудиться, чтобы бороться с этим злом тоже", — резюмировал Станислав Кузнецов.