СвЖД запускает дополнительные электрички в февральские праздники

В февральские праздники на Свердловской железной дороге будут курсировать дополнительные пригородные поезда. Как сообщает пресс-служба СвЖД, с 19 по 24 февраля запускаются дополнительные рейсы выходных электричек, часть маршрутов будет изменена, а поезда, курсирующие только по будням, будут отменены.

В эти дни ежедневно по три раза будут ходить пригородные поезда:

№7028/7008 Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск в 08:34, 11:41, 18:07;

Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск в 08:34, 11:41, 18:07; №7007/7027 Челябинск – Верхний Уфалей – Екатеринбург (отправление в 13.42) в 06:45, 13:42, 19:13.

Выходные электрички №6453 и №6463 Екатеринбург – Пассажирский – Нижний Тагил (отправление в 10:33 и в 19:31) также будут курсировать и 23 февраля. Помимо этого, 22 и 23 февраля можно будет уехать на электричках №№ 6053/6054/6057 Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово, курсирующих с понедельника по субботу.

А вот будние электрички №№ 6130/6132/6131 Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный и №№ 6447/6461 Керамик – Нижний Тагил будут отменены 23 февраля.

Кроме того, изменится порядок курсирования некоторых скорых пригородных поездов "Финист":

№7051 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:37) назначен дополнительно 21 и 23 февраля;

№7052 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:38) назначен дополнительно 22 и 24 февраля;

№7053 Екатеринбург – Кузино не курсирует 21 и 23 февраля;

№7054 Кузино – Екатеринбург не курсирует 22 и 24 февраля;

№7066 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 11:58) назначен 23 февраля вместо 22 февраля.

Более подробно со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте РЖД, в приложении "РЖД Пассажирам", на сайте перевозчика – АО "Свердловская пригородная компания" или на станциях.