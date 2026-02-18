Мэрия Хабаровска продолжает работу с жителями в рамках реализации президентской программы социальной догазификации

Специалисты профильных организаций в рамках выполнения поручения мэра Хабаровска Сергея Кравчука провели оценку процесса подключения жилых домов к газоснабжению в Индустриальном районе города.

Так, например, в районе улицы Репина сформирована техническая возможность для подключения к газоснабжениюу 460 частных домовладений и уже 70 из них стали потребителями голубого топлива.

«Программа догазификации, инициированная нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным - это важнейший социальный проект. Мы видим, что это выгодно для жителей. Расходы семей на оплату отопления снижаются в разы. Кроме того, затраты на подключение и установку необходимого оборудования можно компенсировать. Для льготных категорий граждан есть федеральная субсидия в размере 100 тысяч рублей и краевая компенсация, инициированная губернатором Хабаровского края Дмитрием Викторовичем Демешиным – до 200 тысяч рублей», - рассказал Денис Елькин, первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству.

Хабаровчане позитивно оценивают возможность пользоваться природным газом в своем домашнем хозяйстве.

«До недавнего времени жилье отапливалось электричеством, что в зимние месяцы становилось тяжелым бременем для нашего бюджета. Раньше счета за электричество в январе доходили до 40 тысяч рублей. Этой зимой, после того как государство помогло нам подключить газ, за отопление мы платим 6 тысяч рублей в месяц, а иной раз и меньше. Я очень благодарен представителям администрации города за то, что рассказали нам о социальной догазификации и посодействовали в создании комфортных условий. Многие хотят перейти на газ», - рассказал Ильхам Намазов, проживающий в доме по улице Репина.

На данный момент в Хабаровске сформирована техническая возможность подключения к газораспределительным сетям для 4 360 домовладений, из них более 1, тысяч уже пользуются природным газом.

Администрация Хабаровская продолжает работу по информированию жителей и оказанию им помощи в оформлении субсидий по подключению частных домов к газоснабжению. Получить консультацию по догазификации можно обратившись в комитеты по управлению районами города, подробную информацию можно получить на сайте администрации Хабаровска.