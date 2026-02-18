Мэрия Хабаровска продолжает работу с жителями в рамках реализации президентской программы социальной догазификации

18 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика Хабаровский край
Фото: Накануне.RU

Мэрия Хабаровска продолжает работу с жителями в рамках реализации президентской программы социальной догазификации

Специалисты профильных организаций в рамках выполнения поручения мэра Хабаровска Сергея Кравчука провели оценку процесса подключения жилых домов к газоснабжению в Индустриальном районе города.

Так, например, в районе улицы Репина сформирована техническая возможность для подключения к газоснабжениюу 460 частных домовладений и уже 70 из них стали потребителями голубого топлива.

«Программа догазификации, инициированная нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным - это важнейший социальный проект. Мы видим, что это выгодно для жителей. Расходы семей на оплату отопления снижаются в разы. Кроме того, затраты на подключение и установку необходимого оборудования можно компенсировать. Для льготных категорий граждан есть федеральная субсидия в размере 100 тысяч рублей и краевая компенсация, инициированная губернатором Хабаровского края Дмитрием Викторовичем Демешиным – до 200 тысяч рублей», - рассказал Денис Елькин, первый заместитель  мэра Хабаровска по городскому хозяйству.  

Хабаровчане позитивно оценивают возможность пользоваться природным газом в своем домашнем хозяйстве.

Газовая конфорка(2025)|Фото: Накануне.RU

«До недавнего времени жилье отапливалось электричеством, что в зимние месяцы становилось тяжелым бременем для нашего бюджета. Раньше счета за электричество в январе доходили до 40 тысяч рублей. Этой зимой, после того как государство помогло нам подключить газ, за отопление мы платим 6 тысяч рублей в месяц, а иной раз и меньше. Я очень благодарен представителям администрации города за то, что рассказали нам о социальной догазификации и посодействовали в создании комфортных условий. Многие хотят перейти на газ», - рассказал Ильхам Намазов, проживающий в доме по улице Репина.

На данный момент в Хабаровске сформирована техническая возможность подключения к газораспределительным сетям для 4 360 домовладений, из них более 1, тысяч уже пользуются природным газом.

Администрация Хабаровская продолжает работу по информированию жителей и оказанию им помощи в оформлении субсидий по подключению частных домов к газоснабжению. Получить консультацию по догазификации можно обратившись в комитеты по управлению районами города, подробную информацию можно получить на сайте администрации Хабаровска.

Теги: газификация, сергей кравчук, частные домовладения хабаровска


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети