Петр Фрадков заявил о главном сломе в борьбе с мошенничеством — изменении сознания людей

Председатель ПАО "ПСБ" Петр Фрадков на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге поддержал тезис о появлении сдержанного оптимизма в борьбе с мошенничеством, и главной причиной для этого назвал изменение осознания проблемы самими гражданами, передает корреспондент Накануне.RU.

"Однозначно поддерживаю тот тезис, что какой-то сдержанный оптимизм мы все испытываем", — заявил Петр Фрадков.

Глава ПСБ отметил, что в своем выступлении не будет останавливаться на технических и регуляторных решениях, а сосредоточится на главном изменении.

"Мне кажется, произошел главный слом — изменение в осознании самих людей. На самом деле, он уже произошел в том смысле, что люди понимают, что это огромная проблема", — сказал он.

В подтверждение своих слов Фрадков привел данные социологии.

"Если брать такой анализ, который сделал ВЦИОМ, про телефонное мошенничество: больше 50% людей, получая звонок, исходят из того, что это может быть мошенничество. Это уже очень важно", — подчеркнул банкир.

Он также отметил вклад просветительской работы. "Здесь, несомненно, очень большую роль сыграла программа, которую реализует Центральный банк. Мы все вместе по финансовой грамотности объясняем людям", — добавил Фрадков.

По его мнению, изменение общественного восприятия создает основу для дальнейшего движения.

"Вот это очень серьезный шаг вперед. Я воспринимаю это как базу для того, чтобы двигаться дальше, в том числе по технологическим решениям, по решениям законодательным. Изменение подхода самих людей налицо. Это самое-самое важное", — резюмировал председатель ПСБ.