Андрей Костин в связи с кибермошенничеством напомнил цитату из "Мастера и Маргариты"

Председатель правления ВТБ Андрей Костин на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге заявил о смещении фокуса мошенников с атак на банки на воздействие на клиентов, подчеркнув необходимость усиления разъяснительной работы с ними, передает корреспондент Накануне.RU.

"Действительно прирост мошенничества приостановился. И действительно, это первый год, когда была начата такая консолидированная и комплексная атака [против кибермошенничества] и были приняты законодательные меры. Сейчас там второй пакет, третий пакет готовятся, и, в общем-то, и деятельность Центрального банка, конечно, очень важна", — отметил Костин.

Он обратил внимание на изменение тактики злоумышленников: "Мошенничество раньше все-таки строилось на воздействии на банки, проникновения, разного рода атаки на банковские сервисы и так далее, а сейчас оно сосредоточено на клиенте. И, может быть, нам все-таки больше надо делать упор именно на работу с клиентами, на разъяснительную базу".

В своем выступлении глава ВТБ процитировал классическое произведение.

"Вот по школьной программе проходят "Мастера и Маргариту". Там есть замечательное выражение: "Никогда не разговаривайте с неизвестными". Но эту простую истину, на самом деле, забывают, и мне кажется, что очень важна именно проработка этих вопросов с клиентом: вам никогда не звонит Центральный банк, никогда не звонят силовые структуры, и банки уже перестали звонить", — заявил банкир.

Одновременно Костин предупредил о необходимости баланса при внедрении защитных мер.

"Хотя вот те меры, которые приняты были, они, конечно, тоже сильно повлияют, потому что когда мы включаем слишком сильные защитные меры, клиент начинает жаловаться обратно на то, что это сложно, в банкомате сложно деньги получить и так далее. Здесь баланс интересов должен быть", — пояснил он.

Председатель правления ВТБ также указал на внутренние проблемы банковской системы.

"Вот я всегда удивлялся: сами банки в своей конкуренции порождали некие проблемы. Допустим, вот скорость выдачи — кредит за три минуты, зачем? Какая разница — три минуты или больше, если люди не каждый день оформляют?" — заключил Андрей Костин, призывая не бороться за скорость.