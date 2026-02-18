Часть самозанятых могут лишить этого статуса

Статуса самозанятого надо лишать при отсутствии сведений о финансовых расчетах более 15 месяцев. Такой законопроект разработали сенаторы Андрей Кутепов и Иван Евстифеев. Они считают, что Федеральную налоговую службу (ФНС) нужно наделить этими полномочиями и действовать более решительно.

Они отмечают, что, по данным самой ФНС, до 30% зарегистрированных самозанятых не имели никакого дохода за 2022 год. В последующие годы общее число таких самозанятых было примерно тем же. Почти 50% самозанятых перестают быть таковым уже через два-три года, переставая вести такую деятельность, но продолжают сохранять свой статус, пользуясь предоставленными им правами.

Всего в России около 15 миллионов самозанятых, сообщил на прошлой неделе министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Примерно половина из них еще имеют основное место работы. Но платят страховые взносы лишь около 400 тыс. Это проблема для будущей пенсионной системы, считают власти, которые в прошлом году озаботились тем, что самозанятые добровольно не платят страховых взносов, а вот социальную пенсию им платить придется, хотя и на пять лет позже и намного меньше страховой (сегодня это чуть более 9 тыс. рублей).

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо поддерживать реальных самозанятых, честно ведущих трудовую деятельность и вовремя подающих отчетность. Но нужно выявлять липовых самозанятых, которые, будучи официально трудоустроенными, получают соответствующий статус, который позволяет им и компаниям платить меньше налогов. Сегодня самозанятые отдают 4% налога при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами и ИП.