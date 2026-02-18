Набиуллина заявила об "острожном оптимизме" в борьбе с мошенниками, несмотря на рост объемов хищений

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, открывая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге пленарную дискуссию, представила данные статистики за прошлый год и заявила о появлении оснований для осторожного оптимизма в борьбе с мошенничеством, несмотря на рост абсолютных цифр похищенных средств, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава Банка России начала выступление с цифр: "Согласно нашей банковской отчетности, мошенники в прошлом году похитили у граждан 29 млрд рублей. Это на 6% больше, чем за предыдущий год".

Руководитель ЦБ объяснила рост статистики изменением методики сбора данных. По ее словам, благодаря внедрению "спецкнопки" в приложениях банков, которая стала обязательной с октября, в статистику стали попадать даже мелкие хищения, о которых раньше граждане не сообщали.

"Впервые за все те годы, которые мы боремся вместе с вами, сообща, с мошенниками, лично у меня — не знаю, согласятся мои коллеги или нет, — появились основания, скажем так, для осторожного оптимизма", — заявила Набиуллина.

В качестве позитивных тенденций она привела несколько показателей. Объемы кредитного мошенничества "заметно упали на 40%". Средняя сумма ущерба снизилась с 22 тысяч рублей в феврале прошлого года до 16 тысяч рублей в ноябре. При этом объем крупных хищений (от 200 тысяч рублей) сократился в полтора раза, а их доля в общей структуре уменьшилась с 50% до 43%.

"Что это означает? Это означает, что чем меньше этот ущерб, тем меньше безвыходных ситуаций, в которые могут попадать люди, и ниже рентабельность мошенничества. Сейчас в большинстве случаев дропкомплект — есть такое понятие — стоит дороже, чем похищенная сумма", — пояснила глава ЦБ.

Среди нерешенных проблем Набиуллина назвала недостаточную интеграцию банков с операторами связи, отметив, что телефон "так и остается основным каналом атак". Также она указала на рост нового канала хищений — обналичивание через курьеров. В качестве ответной меры ЦБ ввел с сентября обязательную проверку признаков мошенничества при выдаче наличных в банкоматах.

"И здесь тоже эффект сказывается, эффект был практически мгновенным. Из пика, который мы зарегистрировали летом, в июне-июле, сокращаются хищения через "адрес" — это канал, когда снимаются наличные через банкомат. И сократились тоже достаточно активно, процентов на 40", — сообщила председатель Центрального банка, добавив, что "миллиард за квартал — это немало", и задачи еще не решены.