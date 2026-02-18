Глава ФАС заявил, что тарифы ЖКХ в стране с 1 января 2026 не меняли

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не было.

"С 1 января 2026 года проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС, - приводит его слова РИА Новости. - Никаких других изменений с 1 января нет".

Шаскольский добавил, что возможные изменения счетов у россиян могут быть связаны с увеличением объемов потребленной электрической или тепловой энергии в зимний период, но не с изменением тарифов.

Как сообщалось, ФАС начала масштабную проверку тарифных решений после жалоб граждан и публикаций о резком увеличении сумм в квитанциях. Поводом стали начисления, которые, по словам потребителей, значительно превысили ориентиры, озвученные на федеральном уровне, где рост оценивался всего в 1,7%. Так, в некоторых регионах сумма за ЖКУ выросла более чем на 50%. В Кремле заявили, что повышение тарифов ЖКХ не должно быть таким резким, и пообещали мониторить ситуацию.