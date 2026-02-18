В молочной отрасли Нижегородской области нарастает кризис

В Нижегородской области фермеры и молочные предприятия предупредили о тяжелом положении из-за слабого рубля, падения закупочных цен и оттока кадров. Они опасаются повторения убытков прошлого года, когда отрасль потеряла 1,7 млрд рублей, и просят власти пересмотреть программы поддержки агробизнеса, пишет "Ъ-Приволжье".

В молочном союзе замечают, что осложняет ситуацию объединение рынка с Беларусью, растущие издержки и снижение спроса. Фермеры не могут повышать зарплаты или модернизировать производства, а села продолжают терять людей. Аграрии выступают за расширение господдержки и государственные закупки молока для социальных учреждений.

Властям региона ситуация критической не кажется - в правительстве говорят, что к 2030 году производство молока вырастет на 12%, до 830 тысяч тонн. Первые лица области заверяют, что работают по соответствующим планам. Тем не менее, сами чиновники признают: положение аграриев сложное, и вместе с заксобранием они направили обращение в федеральное правительство за поддержкой.

А в Новосибирске некоторые магазины ограничили продажу огурцов. Теперь в сети "Ярче" можно купить не больше пяти килограммов в одни руки. Меры приняты из-за спекулянтов, которые массово скупают огурцы по 300 рублей за килограмм и перепродают их дороже.