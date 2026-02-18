В Чебоксарах во время атаки дронов пострадал человек

На Чебоксары утром, 18 февраля была совершена атака с использованием беспилотников, в результате которой один человек пострадал. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Чувашии.

Мужчину с ранениями средней тяжести доставили в медицинское учреждение, где он находится под наблюдением специалистов и получает необходимое лечение. Врачи сообщают, что его состояние стабильное, угрозы жизни нет. По информации минздрава, ход лечения находится под личным контролем руководителя республики Олега Николаева.

Во время происшествия были повреждены жилые квартиры, и сейчас специалисты проводят их обследование, чтобы определить степень повреждений. Как отметил мэр города Станислав Трофимов, для оценки состояния зданий и расчета нанесенного ущерба в Чебоксарах созданы специальные комиссии. Глава города уточнил, что уже стартовали работы по восстановлению системы отопления, которая пострадала во время атаки.

Станислав Трофимов вместе со специалистами и представителями экстренных служб находится на месте событий и лично следит за развитием ситуации.

Напомним, изначально глава Чувашии сообщал, что во время атаки повреждены только несколько машин, но никто не пострадал и серьезных разрушений зданий нет.