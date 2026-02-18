Самой старой дроппершей России оказалась 103-летняя пенсионерка из Екатеринбурга

Российский пранк-журналист Алексей Столяров (Лексус) на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" рассказал о необычных случаях из практики борьбы с мошенниками, включая историю с самой пожилой дроппершей из Екатеринбурга, передает корреспондент Накануне.RU.

В беседе с модератором Владимиром Соловьевым Лексус поделился методами своей работы:

"У нас есть, соответственно, программы перехвата звонков с Украины. Когда звонит мошенник, мы используем этот трафик распознаваемый, и дальше звонок переводится нам, мы уже играем роль жертвы".

На вопрос Соловьева, удалось ли вернуть деньги от мошенников, Лексус ответил:

"Нам удалось даже какие-то деньги от них получить, выдавая себя за пенсионеров, которым нужна поддержка. Но я думаю, что несколько сотен тысяч с Украины мы вернули себе".

Говоря о возрастном диапазоне вовлеченных в схемы, Лексус отметил изменение тенденций:

"Социальная инженерия работает хорошо, потому что мошенники были довольно разные из года в год. Если раньше жертвами были пенсионеры, то в последующем, год назад, они перешли на юную аудиторию, на школьников, которые в принципе не сталкивались никогда с общением с правоохранительными органами или органами госбезопасности. К сожалению, тенденция совершенно разная, и тенденция идет к тому, что они будут чаще привлекать молодежь. И привлекать молодежь в качестве не просто тех, кто отдает деньги, а в качестве дропперов".

Лексус привел конкретный пример: "Недавно доводилось общаться с матерью одного такого подростка, ему тоже позвонили, поджег два полицейских автомобиля, соответственно, установили, что мотива не было".

Самый же удивительный случай касался Екатеринбурга:

"Диапазон разный. Вот в нашей практике я назову, наверное, возраст самого старого дроппера — это была 103-летняя пенсионерка. Она была со слуховым аппаратом. Кстати, это было в Екатеринбурге".

Соловьев отреагировал с иронией: "Только не говори мне, что она работала в Ельцин-центре".

Лексус продолжил историю: "Возможно, но когда ее привезли в отдел полиции, она там тоже стала сомневаться, что это настоящая полиция: "Вы же просто ряженые, а вот те, кто звонили мне, это люди серьезные, что вы мне тут пытаетесь объяснить'".

Пранк-журналист также обратил внимание на рост "стоимости" дропперов: "Когда ты ловишь такого дроппера и полиция смотрит его переписку, там находится уже состав на 10 млн, соответственно, один дроппер может нанести серьезный ущерб и украсть десятки миллионов. Сейчас дропперы стали дороже, кстати, потому что мошенники присылают их из других регионов, даже с Дальнего Востока".