Самой старой дроппершей России оказалась 103-летняя пенсионерка из Екатеринбурга

18 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Самой старой дроппершей России оказалась 103-летняя пенсионерка из Екатеринбурга

Российский пранк-журналист Алексей Столяров (Лексус) на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" рассказал о необычных случаях из практики борьбы с мошенниками, включая историю с самой пожилой дроппершей из Екатеринбурга, передает корреспондент Накануне.RU.

В беседе с модератором Владимиром Соловьевым Лексус поделился методами своей работы:

"У нас есть, соответственно, программы перехвата звонков с Украины. Когда звонит мошенник, мы используем этот трафик распознаваемый, и дальше звонок переводится нам, мы уже играем роль жертвы".

На вопрос Соловьева, удалось ли вернуть деньги от мошенников, Лексус ответил:

"Нам удалось даже какие-то деньги от них получить, выдавая себя за пенсионеров, которым нужна поддержка. Но я думаю, что несколько сотен тысяч с Украины мы вернули себе".

Говоря о возрастном диапазоне вовлеченных в схемы, Лексус отметил изменение тенденций:

(2026)|Фото: Накануне.RU

"Социальная инженерия работает хорошо, потому что мошенники были довольно разные из года в год. Если раньше жертвами были пенсионеры, то в последующем, год назад, они перешли на юную аудиторию, на школьников, которые в принципе не сталкивались никогда с общением с правоохранительными органами или органами госбезопасности. К сожалению, тенденция совершенно разная, и тенденция идет к тому, что они будут чаще привлекать молодежь. И привлекать молодежь в качестве не просто тех, кто отдает деньги, а в качестве дропперов".

Лексус привел конкретный пример: "Недавно доводилось общаться с матерью одного такого подростка, ему тоже позвонили, поджег два полицейских автомобиля, соответственно, установили, что мотива не было".

Самый же удивительный случай касался Екатеринбурга:

"Диапазон разный. Вот в нашей практике я назову, наверное, возраст самого старого дроппера — это была 103-летняя пенсионерка. Она была со слуховым аппаратом. Кстати, это было в Екатеринбурге".

(2026)|Фото: Накануне.RU

Соловьев отреагировал с иронией: "Только не говори мне, что она работала в Ельцин-центре".

Лексус продолжил историю: "Возможно, но когда ее привезли в отдел полиции, она там тоже стала сомневаться, что это настоящая полиция: "Вы же просто ряженые, а вот те, кто звонили мне, это люди серьезные, что вы мне тут пытаетесь объяснить'".

Пранк-журналист также обратил внимание на рост "стоимости" дропперов: "Когда ты ловишь такого дроппера и полиция смотрит его переписку, там находится уже состав на 10 млн, соответственно, один дроппер может нанести серьезный ущерб и украсть десятки миллионов. Сейчас дропперы стали дороже, кстати, потому что мошенники присылают их из других регионов, даже с Дальнего Востока".

Теги: Пранкер Лексус, дроппер


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети