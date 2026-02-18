Киев ввел санкции против Лукашенко

Украина вводит санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, причиной стало сотрудничество Белоруссии с Россией, в частности, размещение на ее территории российского комплекса "Орешник". Также Зеленский утверждает, что в прошлом году белорусские предприятия поставили России важнейшие комплектующие, комплектующие и механическую базу для этого оружия.

Ранее сообщалось, что киевский режим рассматривает возможность возбуждения уголовного дела против президента Белоруссии Александра Лукашенко. По данным СМИ, Зеленский рассчитывает сорвать попытки президента США Дональда Трампа вывести Лукашенко из "международной изоляции".