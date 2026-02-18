Игорь Седов и депутаты Астраханской городской Думы организовали рабочее совещание по вопросам теплоснабжения

Председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов в продолжении встречи, прошедшей в Штабе общественной поддержки города, организовал рабочее совещание по вопросам теплоснабжения.

Совместно с председателями профильных комитетов городской Думы Александром Тихоновым и Виктором Репиным и руководством ООО «Астраханские тепловые сети» и ООО «Межрегиональный расчётный центр» обсуждались вопросы начисления платы за отопление и горячую воду, включая порядок расчёта ОДН, а также повышение эффективности работы теплоснабжающих организаций.

На совещании было отмечено, что главная проблема состоит в недостаточной мощности городских котельных и теплосетей, что становится причиной частых перегрузок и аварий.

"Решение видится в комплексной модернизации системы теплоснабжения, которая повысит её энергоэффективность, экологичность и надёжность. Внедрение передовых технологий улучшит качество теплоносителя и сделает его более доступным. В качестве конкретной меры для обеспечения стабильности сетей планируется строительство новой повысительной насосной станции на улице Академика Королёва. Это позволит обеспечить качественным теплом жителей улиц Татищева, Савушкина и Комсомольской Набережной", - резюмировал по итогам обсуждения Игорь Седов.

Председатель Астраханской городской Думы подчеркнул, что общая цель – объединить усилия для обеспечения комфортной жизни астраханцев.

"Поэтому мы стремимся выстраивать диалог, находить точки соприкосновения и вместе реализовывать проекты, которые сделают жизнь в нашем городе лучше, безопаснее и приятнее для всех", - добавил Игорь Седов.