В Екатеринбурге приступают к разработке второй ветки метро в Академический

Власти Екатеринбурга начинают работу над разработкой второй ветки метро. Приоритетным направлением является Академический район, Солнечный и Юго-Западный микрорайоны, где ведется активное жилищное строительство. Об этом заявил глава города Алексей Орлов.

"Надо понимать, что это недешевое удовольствие, необходимы очень серьезные расчеты, куда пойдет следующая ветка. Выступая перед депутатами (при переизбрании мэром - прим.ред.), я сказал, что это уже не мечта - это реальный проект, который основывается на глубоком анализе транспортных потоков", - сказал Орлов в эфире ОТВ.

По его словам, в ковидные времена, когда он вступил на пост мэра, суточный пассажиропоток в метро едва набирал 100 тыс., однако сегодня подземка перевозит порядка 160 тыс. человек каждый день или более 48 млн в год. При такой нагрузке, считает градоначальник, уже можно вести серьезные разговоры о строительстве второй ветки.

Он также отметил, что тема развития метрополитена уже поднималась на встрече президента Владимира Путина и Дениса Паслера сразу после его избрания губернатором Свердловской области. В этом году в городском и областном бюджетах уже заложены финансовые средства на технико-экономическое обоснование и начало проектирования.

"Приоритетным мы видим развитие ветки в сторону Академического района, потому что жизнь вносит свои коррективы, и темпы жилищного строительства, которые у нас сегодня, говорят о том, что необходимое строительство второй ветки метро должно осуществляться именно в этом направлении. Трамвайная ветка - это было абсолютно правильное решение, сегодня порядка 17 тыс. пассажиров в сутки пользуются этой веткой. Но метро, конечно, это объективная необходимость.

Я очень надеюсь, что в этом году мы уже выйдем в практическую плоскость реализации этого важнейшего для развития Екатеринбурга проекта. Это не просто фантазия - это все экономически обосновано, и сейчас как раз конкурсную процедуру готовимся запустить для того, чтобы это было все на бумаге", - добавил мэр Екатеринбурга.

Еще в январе Алексей Орлов объявил, что к проектированию строительства метро в Екатеринбурге приступят в ближайшие годы. Тогда сложилось впечатление, что речь может идти о станциях на Уралмаше: у ТРЦ Veer Mall и в конце проспекта Космонавтов.

Ранее депутат думы Екатеринбурга Владимир Крицкий предложил строить в столице Урала метро сразу с двух сторон, а конечные станции новой ветки располагались бы в Академическом районе и на ЖБИ.

Напомним, что строительство сразу двух новых веток и соответствующие корректировки собирались включить в Генплан города в 2025-ом. Речь идёт о строительстве линий, соединяющих микрорайон ВИЗ с микрорайоном ЖБИ, а также микрорайоны Пионерский и Втузгородок с Академическим районом. В мэрии заявляли, что две новые ветки метро в Екатеринбурге построят к 2045 г.