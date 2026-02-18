Жертвы скидок: мошенники устроили охоту на покупателей автозапчастей

В феврале мошенники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области начали активнее заманивать людей на якобы зимние распродажи автозапчастей, сообщили в МВД.

Злоумышленники предлагают автотовары по подозрительно низкой цене, объясняя это "срочными складскими акциями". Они обращают внимание на то, что в конце зимы часто возникают неполадки с автомобилем, и поэтому угадать спрос на аккумуляторы, шины или антифриз довольно просто.

Такие аферисты размещают объявления, которые выглядят очень правдоподобно, и обещают большую экономию. Они требуют оплатить всю сумму заранее, но после этого ни детали, ни средств покупатель не видит. Иногда покупателям доставляют некачественный или не тот товар.

Сотрудники МВД настоятельно советуют внимательнее относиться к таким предложениям: не переводить деньги, если стоимость слишком низкая, или если продавец настаивает на полной оплате, торопится с окончанием "распродажи", не указывает свои реквизиты и может общаться только по телефону. В таких случаях лучше отказаться от сделки, чтобы не столкнуться с мошенниками.

Ранее россиян предупредили, что на улицах Таиланда мошенники предлагают купить якобы эффективное средство от облысения за 200 долларов. Как рассказал бывший тайский полицейский Амон Сыамйот, чаще всего таких продавцов можно встретить в Бангкоке, Паттайе и Пхукете.