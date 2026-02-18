Евгений Барсов объяснил уход из ЛДПР словами "два Барсова — это чересчур"

Бывший депутат думы Сургута Евгений Барсов рассказал в интервью Muksun.fm, почему принял решение покинуть ЛДПР и намерен ли участвовать в новых выборах.

Поводом для политических перестановок стало появление в конце прошлого года в Сургуте баннеров от КПРФ с изображением сына Евгения Барсова, летчика Ивана. Эта ситуация вызвала беспокойство сразу в двух партийных рядах — "Единой России" и ЛДПР.

По словам Барсова-старшего, в администрации города ему дали понять, что его дальнейшее пребывание в политике нежелательно.

"В администрации Сургута мне дали понять, что два Барсова — это чересчур, поэтому мне как-то пора на покой. Беседа состоялась до появления баннеров, когда только пошел слух, что Иван собирается пробовать себя в политике", — сообщил парламентарий.

Комментируя политический выбор сына, Барсов подчеркнул, что не вмешивается в его решения. Он отметил, что Иван познакомился с представителями КПРФ весной прошлого года, несколько раз летал с депутатом Югры от компартии Алексеем Савинцевым и участвовал в акции "Знамя Победы".

Несмотря на уход с поста, Евгений Барсов подтвердил намерение участвовать в выборах в городскую думу Сургута. Он прогнозирует появление в своем округе серьезных кандидатов от "Единой России" и ЛДПР, но подчеркнул, что окончательный выбор останется за избирателями.