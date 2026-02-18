Соловьев усомнился в статистике МВД и ЦБ по киберхищениям: "Данные отличаются на порядок"

В ходе дискуссии "Кибермошенничество. К барьеру!" на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" модератор Владимир Соловьев подверг критике официальные данные о масштабах киберхищений, вступив в полемику с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, передает корреспондент Накануне.RU.

Обсуждая эффективность принятых мер, Соловьев обратил внимание на противоречия в статистике:

"Эта статистика такая же левая, как большинство расчетов, потому что у вас половина [банков], как выяснилось, не заявляет [данные]. Поэтому для того, чтобы оценить реальный масштаб бедствия, нам надо всего лишь посмотреть реальный объем выведенных средств. Вот этому только мы можем верить. А если у нас данные Сбера, данные МВД и данные мегарегулятора отличаются на порядок, то я позволю себе усомниться в данных, предоставляемых статистикой".

Аксаков в ответ привел данные о снижении числа дропперов после принятия законов, на что Соловьев заметил:

"Закон вступил в действие во второй половине прошлого года. А, может, просто наши начали выносить электроэнергию на Украине, и поэтому колл-центры стали хуже работать? Такой факт простой".

Соловьев считает, что тут вообще никакие законы не работают, и спросил, зачем нужен второй пакет законов: "Значит, первый не справился?". А у МВД свои проблемы, в том числе нехватка кадров, потому они не справляются, считает Соловьев.