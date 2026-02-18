Молодому челябинцу вменили подготовку теракта

Сотрудники ФСБ задержали в Челябинске молодого парня (2007 г.р.). Ему вменяют подготовку теракта по заданию действующей под патронажем спецслужб Украины террористической организации.

Парень в Telegram познакомился со своим будущим куратором. По его инструкциям челябинец изготовил взрывное устройство. В квартире молодого человека изъято около 1,5 кг самодельного бризантного взрывчатого вещества, личный дневник с собственноручными записями на украинском языке, подтверждающими его противоправную деятельность, и средства связи для контактов с куратором.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК России. Подозреваемый сознался, сотрудничает со следствием, он арестован на два месяца, сообщает центр общественных связей ФСБ России.