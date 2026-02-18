Соловьев призвал создать антимошенническую спецслужбу и начать "мочить" колл-центры на Украине

Модератор дискуссии "Кибермошенничество. К барьеру!" на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" Владимир Соловьев заявил о необходимости создания отдельной структуры для противодействия киберпреступникам, поскольку существующие ведомства не справляются с задачей, передает корреспондент Накануне.RU.

"МВД не может решить проблему, мы вышли на такой этап, когда нам нужна отдельная спецслужба, это не может быть не силовое ведомство", — подчеркнул Соловьев.

Решать вопросы новая спецслужба должна и внутри страны, и за рубежом.

Также Соловьев призвал наносить военные удары по мошенническим колл-центрам на Украине.

"Это террористы. Верховный сказал: в сортире застанем — в сортире будем мочить. Это террористы", — заявил журналист.

Владимир Соловьев привел данные о масштабах проблемы.

"200 млрд [рублей за год] ушло из карманов людей [к мошенникам] на падающей экономике. Казалось бы, невинный звонок может привести к тяжелейшему последствию", — отметил модератор.