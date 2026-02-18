Аксаков анонсировал поправки об оборотных штрафах для операторов связи за потери граждан от мошенников

Журналист Владимир Соловьев в ходе беседы с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" предложил ужесточить наказание для операторов связи, чьи SIM-карты используются мошенниками. Диалог состоялся в Екатеринбурге 18 февраля, передает корреспондент Накануне.RU.

Соловьев обратил внимание на неэффективность текущей системы штрафов:

"Какие пакеты законов надо принять, чтобы действительно освободить россиян от этого безумного гнета? Второй пакет законопроектов предусматривал штрафы для банков, причем очень серьезные, но штрафы для телекоммуникационных компаний измеряются только теми деньгами, которые числятся у гражданина на счете телекоммуникационных компаний. Вы кого штрафуете, компанию или гражданина?" — сказал Владимир Соловьев.

Депутат Анатолий Аксаков пояснил, что штраф накладывается на компанию, но сумма ограничена. На это Соловьев парировал: "А зачем вам второй пакет законов?"

Глава думского комитета сообщил о подготовке принципиально иного подхода:

"Поэтому как раз мы подготовили поправку, в том числе я ее внес, она предусматривает штраф на телекоммуникационную компанию в полном объеме, если человек потерял [деньги] по вине телекоммуникационной компании. Вроде бы, с этим все согласились, и к второму чтению эта поправка будет принята. Но еще предстоит борьба".

Владимир Соловьев также предложил более радикальную меру:

"А почему не ввести количество, после которого, если, например, количество сим-карт от этого оператора превышает определенный предел, оператор лишается лицензии, а его руководство идет под суд? Потому что, очевидно, он является соучастником мошеннической схемы".

Аксаков не исключил такого развития событий в будущем:

"Это тоже вопрос к разрешению, но в любом случае первый шаг, о котором я сказал, он уже, на мой взгляд, подвигнет к тому, чтобы они смотрели, в том числе, за большими сим-картами. Потому что, если потери будут измеряться миллионами, а, может быть, и десятками миллионов, мы подумаем о том, что стоит ли повнимательнее смотреть, какие сим-карты выдаются".