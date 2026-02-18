Владимир Соловьев приехал на форум кибербезопасности в Екатеринбург бесплатно из уважения к спикерам

Российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев, который выступил модератором первой дискуссии "Кибермошенничество. К барьеру!" на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах", заявил, что его участие в мероприятии является безгонорарным. Об этом он сообщил в приветственном слове, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я приехал бесплатно, и это исключительно из уважения к залу и спикерам. Просто чтобы вы понимали", — сказал Соловьев.

Обращаясь к теме кибермошенничества, журналист привел данные о масштабах проблемы.

"200 млрд [рублей за год] ушло из карманов людей на падающей экономике. Казалось бы, невинный звонок может привести к тяжелейшему последствию, потому что потом мошенники с Украины говорят, что вы совершили государственное преступление", — отметил модератор.

Владимир Соловьев обозначил ключевые вопросы для обсуждения: "Что реально происходит? Удалось ли в этом году переломить тренд? Происходят ли реальные снижения по сравнению с прошлым годом или это статистический мираж? Что нам необходимо сделать?"

Он также подчеркнул необходимость структурных изменений в системе противодействия мошенничеству.

"Нужен единый координатор в этой борьбе. Есть ли цифровые платформы, которые помогут? Кто нам вернет деньги? Мне кажется, что на самом деле проблемы решаются насчет трактов и хороших предложений. Но, думаю, что неважно, кто у тебя своровал деньги. Вопрос, как он их вывел. Это важнейший момент, потому что 200 млрд — по одним оценкам, по оценкам Игоря Ильянова сумма существенно меньшая, по оценкам Сибирбанка и людей, находящихся в рынке, сумма может быть и больше", — резюмировал Соловьев.