18 Февраля 2026
Образование Свердловская область Уральский ФО
Фото: Андрей Фомин

Помощь делом - обновленную с помощью РМК кафедру торжественно открыли в УрФУ

В Уральском федеральном университете (УрФУ) прошло торжественное открытие обновленного пространства кафедры литейного производства и упрочняющих технологий.

Кафедра выпускает специалистов по следующим направлениям: инженер-технолог, инженер-конструктор и инженер-проектировщик. Благодаря участию Русской медной компании здесь сделали косметический ремонт аудитории и коридора, установили компьютеры и новую технику, что позволило создать более современную и комфортную образовательную среду для студентов и преподавателей.

В УрФУ после ремонта открыли кафедру литейного производства и упрочняющих технологий(2026)|Фото: Андрей Фомин

РМК и УрФУ сотрудничают уже много лет. При поддержке компании здесь проводят дни карьеры, выпускные мероприятия и дни первокурсника. В 2026 году РМК впервые приняла участие в соревнованиях по решению промышленных задач "Я – инженер". Студенты УрФУ проходят практику как на предприятиях, так и в самой управляющей компании.

В УрФУ после ремонта открыли кафедру литейного производства и упрочняющих технологий(2026)|Фото: Андрей Фомин

Основное направление здесь, конечно, металлургия. Но компания работает и по другим специальностям: нанотехнологии, медиакоммуникации и мультимедийные технологии, реклама и связи с общественностью, прикладная информатика и физика, социология, математика, физико-химическая инженерия, судебная экспертиза и оценочная деятельность.

В УрФУ после ремонта открыли кафедру литейного производства и упрочняющих технологий(2026)|Фото: Андрей Фомин

"Мы рассматриваем сегодняшнее событие как еще один важный шаг сотрудничества вуза с индустрией. Это позволило создать комфортную, современную среду для студентов, аспирантов и преподавателей – место, где будет удобнее учиться, проводить занятия, обсуждать проекты и готовиться к реальной профессиональной деятельности. От лица всего Уральского федерального университета хочу поблагодарить Русскую медную компанию за поддержку, за веру в наш университет и в наших студентов", - отметил исполняющий обязанности ректора УрФУ Илья Обабков.

В УрФУ после ремонта открыли кафедру литейного производства и упрочняющих технологий(2026)|Фото: Андрей Фомин

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, на торжественной церемонии открытия стороны подчеркнули, что сотрудничество УрФУ и РМК будет развиваться не только в образовательной сфере, но и в научной деятельности. Обновление пространства кафедры стало очередным шагом в укреплении партнерства университета и промышленного предприятия, направленного на подготовку востребованных специалистов для отрасли.

В УрФУ после ремонта открыли кафедру литейного производства и упрочняющих технологий(2026)|Фото: Андрей Фомин

"Открытие новой аудитории – это еще одна веха в нашем сотрудничестве с Уральским федеральным университетом. Мы рады поддерживать такого рода инициативы и стараемся всегда помнить о том, что эстетика формирует этику. Все начинается с красивых вдохновляющих пространств, качественных и современных материалов, которые используются. Но в итоге это приводит к постепенным и глубоким изменениям в нас самих. Гармония очень важна для развития личности. Мы считаем своей большой миссией развивать и гармонизировать пространства, на которых нам посчастливилось работать, и максимально способствовать развитию молодежи", - рассказал вице-президент РМК по персоналу Кирилл Попов.

Теги: кафедра, УрФУ, обновление, открытие, РМК


