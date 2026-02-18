В "Уралкалии" подвели итоги конкурса рационализаторов

В "Уралкалии" подведены итоги конкурса по рационализаторской и изобретательской деятельности за 2025 год. Свои рацпредложения по теме "Повышение надежности, отказоустойчивости основного и вспомогательного оборудования с целью снижения затрат и сроков на техническое обслуживание и ремонт" представили 117 авторов, сообщили в пресс-службе компани "Уралкалия".



По итогам конкурса определены победители в номинациях "Лучший рационализатор", "Лучший активный рационализатор" и "Лучший молодой рационализатор". В номинации "Лучшая организация рационализаторской и изобретательской деятельности в подразделении" лидером стал коллектив БКПРУ-3. Всего с 2018 по 2025 годы в "Уралкалии" внедрено 1 511 рационализаторских предложений.



Также подведены итоги программы "Инициатива", ориентированной на реализацию предложений по улучшению технологического процесса и условий труда, снижению затрат на обслуживание оборудования, охраны труда и промышленной безопасности. В 2025 году 158 сотрудников компании подали 414 инициатив, принято к реализации 288.