ВС РФ поддержал требования к Google на сумму более 91 квинтиллиона рублей

Верховный суд РФ решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые признали требования российских телеканалов к ООО "Гугл" на сумму более 91,5 квинтиллиона рублей (это 20-значное число) текущими. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья ВС РФ Сергей Самуйлов, изучив кассационную жалобу американской Google International LLC (материнская компания "Гугла"), не нашел оснований для пересмотра этого вопроса Судебной коллегией по экономическим спорам.

Текущие требования удовлетворяются в приоритетном порядке по сравнению с требованиями, включенными в реестр требований кредиторов должника.

В январе 2025 года РБК сообщило, что общая сумма требований российских телеканалов к Google достигла 1,8 дуодециллиона рублей. Дуодециллион — это единица с 39 нулями. Российский суд назначил такой штраф Google в связи с тем, что компания не восстановила аккаунты российских медиа на YouTube (видеохостинг принадлежит Google). Речь идет о телеканалах "Звезда", Первый канал, ВГТРК, "ТВ Центр", НТВ и другие (всего 17 телеканалов).