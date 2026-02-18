18 Февраля 2026
Общество Свердловская область Челябинская область Пермский край
Фото: Россети Урал

"Россети Урал" провели учения в трех регионах на случай обрушения опор ЛЭП

В Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях прошли командно-штабные учения энергетиков "Россети Урал". Сотрудники компании отработали навыки установки быстровозводимых опор на линиях электропередачи (ЛЭП) 110 кВ при низких температурах.

По легенде учений, несколько опор ЛЭП 110 кВ обрушились в результате прохождения атмосферного фронта со шквалистым ветром. Для максимальной достоверности тренировку проводили в условиях низких температур, на мерзлом грунте со снежным покровом, что требовало использования особых технологий при проведении работ и слаженности действий всех служб.

Россети Урал(2026)|Фото: Россети Урал

В Пермском крае учения прошли в зоне ответственности производственного отделения Северные электрические сети. Энергетики отработали сборку и монтаж П-образной опоры на линии электропередачи 110 кВ "Пермская ТЭЦ-13 – Кудымкар". В тренировке были задействованы более 30 специалистов Северных, Центральных и Березниковских электрических сетей, а также 11 единиц спецтехники.

Россети Урал(2026)|Фото: Россети Урал

В Челябинской области учения развернулись одновременно в селе Кременкуль Сосновского муниципального округа, где на помощь энергетикам Центральных электрических сетей была направлена бригада из Троицких электрических сетей, а также вблизи поселка Буранный в Агаповском муниципальном округе. Там работали бригады Магнитогорских и Златоустовских электрических сетей. Всего к ликвидации условного технологического нарушения было привлечено 26 специалистов и 11 единиц спецтехники.

Россети Урал(2026)|Фото: Россети Урал

Энергетики свердловского филиала "Россети Урал" провели тренировку на ЛЭП 110 кВ "Арти-Манчаж" в Артинском муниципальном округе. В практических мероприятиях было задействовано семь человек и две единицы специализированной техники.

"Командно-штабные учения позволили проверить готовность к ликвидации возможных нештатных ситуаций и оперативному устранению последствий непогоды. Тренировка показала высокий уровень подготовки наших специалистов, их профессионализм и способность эффективно работать в сложных условиях. Слаженность действий персонала и применение современных технологий – залог надежного электроснабжения потребителей, поэтому наша компания уделяет особое внимание таким мероприятиям", – отметил генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников.

Отметим, что схожая ситуация произошла этой зимой в Мурманской области. Несколько опор обрушились, оставив без электричества часть столицы региона и ЗАТО Североморск. На полное устранение последствий инцидента потребовалось более 10 дней. В области был введен режим ЧС.

Теги: Россети Урал, учения, опоры


