Бывший глава "Связьинвеста" стал крупнейшим миноритарием ВТБ

Бывший глава "Связьинвеста" Евгений Юрченко увеличил свою долю в капитале ВТБ до 7,55% обычных акций, что составляет почти 3% от общего уставного капитала банка, если учитывать все типы акций, сообщил РБК.

На 17 февраля пакет акций Юрченко стоит около 44,4 млрд рублей, что составляет более 15% свободно обращающихся акций банка. Инвестор рассчитывает на рост прибыли - банк к 2026 году планирует заработать 650 млрд рублей чистой прибыли и выплатить хорошие дивиденды.

Юрченко также участвует в жизни банка из-за намечающейся конвертации привилегированных акций, большая часть которых до сих пор принадлежит государству. Сейчас обсуждается порядок обмена этих бумаг на обычные акции. Руководство банка, Минфин и Центробанк обещают, что условия будут справедливыми для частных акционеров. Процесс хотят завершить до мая 2026 года.

По мнению Юрченко, сейчас удобный момент для вложений: банк становится прибыльнее, а вопрос с конвертацией акций решается. Он отмечает, что интересы государства, менеджмента и инвесторов совпадают, что повышает шансы на успешное завершение реорганизации капитала.

К слову, в 2025 году участниками Семейного банка ВТБ стали свыше 7 млн человек. На семейных счетах для совместных расходов в среднем хранится 20 тысяч рублей, что говорит о том, что россияне обычно оставляют на счете только деньги для текущих нужд, а остальные средства предпочитают держать на вкладах.