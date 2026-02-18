В Слободо-Туринском районе при пожаре в частном доме погибли два человека

В селе Усть-Ницинское Слободо-Туринского района при тушении частного дома на улице Октябрьская обнаружили тела двух человек. Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, пожар произошел ранним утром 17 февраля. Погибшими оказались мужчина, 1963 г.р., и женщина, 1962 г.р. По имеющимся данным, они проживали в указанном доме, где имелось печное отопление.

Полиция и СКР уже проводят проверку, выясняя обстоятельства трагедии.