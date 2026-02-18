Мэр Хабаровска Сергей Кравчук держит на личном контроле ход работ на улице Крещенской

Работы на улице Крещенской в Хабаровске находятся под постоянным контроле администрации города. Еженедельно проводятся оперативные штабы по контролю за осуществлением работ.

Напомним, минувшим летом возле подъезда дома № 2 по улице Крещенской произошел обвал части тротуара из-за разрушения ливневой канализации. Восстановительные работы здесь стартовали сразу после заключения контракта с подрядчиком.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщил в своем телеграмм-канале, что на сегодняшний день основной этап работ здесь завершен. Сотрудники компании-подрядчика уложили все запланированные 96 метров нового трубопровода ливневой канализации.

"Окончательное благоустройство территории проведем летом. Работы на улице Крещенской держу на личном контроле. Выездные штабы на объекте проходят еженедельно совместно с жителями. Наша задача сделать так, чтобы обновленный участок служил долго и не вызывал нареканий у жильцов", - подчеркнул Сергей Кравчук.