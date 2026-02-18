В ГД внесут законопроект о налоге на покупку дорогих автомобилей, яхт и самолетов

Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с руководителем Сергеем Мироновым внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о разовом налоге на покупку дорогостоящих автомобилей, яхт, самолетов и вертолетов. Регистрация будет невозможна без его уплаты. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения установят разовый налог на покупку дорогостоящих транспортных средств — автомобилей стоимостью свыше 20 млн рублей, а также яхт, катеров, вертолетов и самолетов стоимостью свыше 50 млн рублей.

Депутаты предлагают размер налоговой ставки в таких случаях от 1 до 4% от стоимости покупки. Размер процента будет зависеть от ценовой категории транспортного средства.

Кроме того, парламентарии предложили ввести дифференциальный налог на недвижимость в зависимости от ее стоимости. Для объектов недвижимости стоимостью от 350 миллионов рублей ставка может быть повышена до 3%. Для объектов стоимостью свыше 450 миллионов рублей ставка составит 3,5%, а для недвижимости с ценой выше 550 миллионов рублей — 4%.

В 2021 году правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект "Справедливой России", предусматривающий введение налога на роскошь. В правительстве считают, что это может привести к двойному налогообложению.