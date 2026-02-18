Екатеринбуржцу дали два года колонии за стрельбу у храма "Большой Златоуст"

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновным местного жителя Романа Штадлера, устроившего стрельбу у храма "Большой Златоуст". Инцидент произошел еще в 2023 году, однако видео с ним всплыло в сети только весной 2025-го.

Напомним, вечером 18 марта стало известно о стрельбе возле храма в центре уральской столицы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия". Предполагаемый стрелок был задержан – им оказался 30-летний Роман Штадлер. 20 марта суд заключил фигуранта под стражу. Позже его отпустили под домашний арест, а затем и вовсе изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Накануне Гособвинение запросило для Штадлера четыре года колонии. Его действия в обвинительном заключении квалифицировали как грубое нарушение общественного порядка, явное неуважение к обществу и угроза применения насилия. Потерпевшим по делу был признан автомобилист, проезжавший мимо в момент выстрела - мужчина испугался.

В свою очередь защита настаивала, что екатеринбуржец был в хорошем настроении, выстрелил в воздух всего раз в порыве эмоций и сразу убрал оружие, никому не угрожая. Адвокаты подчеркивали, что прохожие не испытывали страха. Сам же Штадлер также не признавал вину, отметив, что хоть и поступил глупо, но обвинения в его адрес не обоснованы.

Суд на основании представленных доказательств признал Романа Штадлера виновным по п."а" ч.1 ст. 213 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.