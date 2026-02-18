В Нижнем Тагиле Соцфонд не смог забрать деньги у отчисленной студентки

В Нижнем Тагиле суд отказал представителям регионального отделения Соцфонда в возвращении денег с бывшей студентки колледжа. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

СФР выплачивал девушке пенсию по потере кормильца во время ее обучения, однако в ноябре 2022 года ее отчислили. Уже бывшая студентка не уведомила об этом Соцфонд и еще полгода получала выплаты - всего 65 тыс. 566 рублей 95 копеек за весь период.

Ведомство обратилось в суд с требованием взыскать с девушки указанную сумму, ссылаясь на неосновательное обогащение. Однако суд встал на сторону ответчицы - она не знала о необходимости сообщить об отчислении, так как ей этого не разъяснили. Основанием для отказа в удовлетворении иска послужили:

Отсутствие доказательств информирования ответчика о необходимости уведомления пенсионного органа об отчислении из учебного заведения;

Юный возраст и уровень образования ответчика;

Отсутствие признаков недобросовестности со стороны ответчика.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отметил, что пенсионные выплаты, являющиеся для гражданина средством к существованию, не могут быть взысканы обратно при отсутствии с его стороны злоупотреблений.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение месяца.