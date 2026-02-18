Axios: Переговоры в Женеве зашли в тупик из-за позиции Мединского

Едва начавшиеся накануне в Женеве трехсторонние переговоры с участием США, России и Украины по мирному урегулированию украинского конфликта уже зашли в тупик, об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два источника. По его данным, причиной стали позиции, озвученные помощником президента РФ Владимиром Мединским.

"Сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе "застопорились"... Причиной стали позиции, представленные новым главным российским переговорщиком Владимиром Мединским", — написал Равид в соцсети Х.

Журналист не уточнил, о каких именно позициях идет речь и какова была реакция американской и украинской сторон.

Сам Владимир Зеленский в интервью американскому порталу резко высказался о Мединском, а также пожаловался на его рассуждения об исторических корнях конфликта, ответив, что на это просто "нет времени". Глава Украины сообщил, что ключевым условием для прогресса в территориальном вопросе являются прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что поручил делегации договориться о личной встрече с российским лидером.

Источник РБК источник в переговорной группе отметил, что первый день переговоров в Женеве был очень напряженным, встречи носили как двусторонний, так и трехсторонний характер. Диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров. Переговоры продлились шесть часов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Женеве стороны обсудят более широкий спектр вопросов, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби, которые состоялись 23-24 января и 4-5 февраля. Тогда, как сообщал портал Axios, обсуждались вопросы территорий Донбасса и статуса Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его данным, речь также шла о шагах по деэскалации с обеих сторон.