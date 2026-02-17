В Тюмени подросток пострадал при взрыве петарды, возбуждено уголовное дело

В Тюмени следователи возбудили уголовное дело после того, как подросток получил травмы руки и лица при взрыве петарды, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Тюменской области.

В ходе мониторинга средств массовой информации была выявлена публикация о происшествии с несовершеннолетним. Подростка доставили в медицинское учреждение Тюмени, где ему оказали необходимую помощь.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.