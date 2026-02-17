Возбуждено уголовное дело по факту при обрушении здания военной полиции в Сертолово

Возбуждено уголовное дело по факту происшествия во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России.

Военными следственными органами Следственного комитета России по факту происшествия в здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Военные следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий.

Предварительно установлено, что в результате происшествия имеются пострадавшие.

Ранее сообщалось, что количество жертв в результате ЧП увеличилось до трех человек. Обрушились второй, третий этаж и чердак, есть угроза дальнейшего обрушения здания.