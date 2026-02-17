Делегация Великобритании прибыла к месту переговоров в Женеве

Многочисленная делегация Великобритании прибыла в Женеву, где проходит встреча по Украине. Ее возглавляет советник по безопасности британского премьера Кира Стармера Джонатан Пауэлл. Об этом сообщил РИА Новости источник.

По его словам, представители Лондона попытаются получить информацию об итогах саммита. Они остановилась в отеле, где пройдет встреча по украинскому урегулированию.

Переговоры России, США и Украины уже начались в Женеве, они будут закрыты для прессы. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговоры будут длиться два дня. Российскую делегацию возглавляет помощник российского лидера Владимир Мединский. Всего в нее вошли более 20 человек.