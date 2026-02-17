СМИ: Три человека погибли при обрушении здания военной полиции в Сертолово

Обрушение здания военной полиции произошло в воинской части в Сертолово, идет разбор завалов и спасение пострадавших, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Он добавил, что поручил силовому блоку оказать помощь военным.

СМИ сообщают, что количество жертв в результате ЧП увеличилось до трех человек. Под завалами могут находиться еще четверо. Обрушились второй, третий этаж и чердак, есть угроза дальнейшего обрушения здания. Предположительно, произошел взрыв, пишет Mash.