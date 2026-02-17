ФК "Урал" объявил о переходе нападающего сборной Беларуси

Белорусский нападающий Егор Богомольский на правах аренды переходит в ФК "Урал". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе команды из Екатеринбурга.

Футболист проведет в "Урале" вторую часть нынешнего сезона. Другие детали его перехода не раскрываются.

Богомольский родился 3 июня 2000 года в Минске. В апреле 2019 года дебютировал за основную команду минского "Динамо" в дерби с "Торпедо". Позднее играл за "Динамо-Брест", "Рух", "Минск" и "Нефтчи".

Первую часть текущего сезона нападающий провел в "Зире". В составе национальной команды Беларуси он сыграл шесть матчей.

Стоит отметить, что с января нынешнего года сборную Беларуси возглавляет экс-главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко.