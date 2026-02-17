17 Февраля 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Обвиняемому в стрельбе у храма в центре Екатеринбурга запросили четыре года колонии

Роману Штадлеру, обвиняемому в стрельбе из пистолета у храма "Большой Златоуст" в центре Екатеринбурга, могут дать четыре года колонии общего режима. На таком наказании настаивает гособвинение.

Напомним, вечером 18 марта стало известно о стрельбе возле храма в центре уральской столицы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия". Предполагаемый стрелок был задержан – им оказался 30-летний Роман Штадлер. 20 марта суд заключил фигуранта под стражу. Позже его отпустили под домашний арест, а затем и вовсе изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Как передает "Ъ-Урал" со ссылкой на прокурора в зале суда, в этом деле есть потерпевший - водитель авто, который проезжал мимо, когда произошел выстрел. При этом адвокаты заявляют, что свидетель еще на допросе несколько раз менял свои показания и путался в своей первоначальной позиции. Сам же Штадлер, как и прежде, отрицает свою вину - он стрелял в воздух в порыве хорошего настроения. Обвиняемый признал, что совершил глупость, однако ту статью, которую ему вменяют, считает необоснованной.

"Конфликта никакого у меня ни с кем не было, я не пытался никого оскорбить, напугать или нарушить чью-то безопасность. Я просто выстрелил вверх в небо у клуба. Никому не угрожал, пистолет был холостой. Надеюсь, что здравый смысл преобладает и статью изменят на административное правонарушение", - добавил Штадлер.

Ранее адвокат Романа утверждал, что инцидент со стрельбой у храма произошел за два года до того, как история стала достоянием общественности.

Теги: Екатеринбург, храм Большой Златоуст, Гособвинение, Штадлер


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

