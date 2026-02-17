На уникальном споте RCC Extreme в Екатеринбурге пройдут соревнования по сноуборду и лыжам

В ближайшее воскресенье, 22 февраля, в Екатеринбурге пройдут соревнования по сноуборду и лыжам.

Проект Русской медной компании RCC Extreme проведет открытую джем-сессию для всех любителей экстремального спорта. В спортивном квартале "Архангел Михаил" (ул. Архангела Михаила, 23) соберутся сноубордисты и лыжники разных возрастов и категорий на уникальном споте RCC Extreme.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, сноупарк построен на ровной асфальтированной поверхности. В отличие от традиционных сноуборд-парков, встроенных в естественный рельеф, здесь с нуля создана сложная архитектура препятствий на идеально ровном основании. Это настоящий технологический прорыв, который открывает новые горизонты для развития экстремальных видов спорта.

Контест пройдет в формате джем-сессии, которая состоит из общей раскатки и основных заездов с отбором в финал. Раскатка – это общее время для тренировки и адаптации к особенностям склона или фигур сноупарка. Джем-сессия – это основной этап, в котором все участники одновременно катаются в свободном режиме. Судьи оценивают выступления спортсменов прямо в процессе заездов и по итогам определяют состав финалистов.

В финальном заезде будут разыграны призовые места во всех заявленных категориях. Такой формат позволяет участникам проявлять креативность и демонстрировать разнообразные трюки в условиях, приближенных к свободному катанию.

Помимо джем-сессии пройдут соревнования в специальной номинации от RCC Extreme – Best trick ("Лучший трюк"). В этом отдельном зачете участники смогут сконцентрироваться на выполнении одного самого сложного и зрелищного трюка. Победители будут определены по единогласному решению судейской коллегии и получат специальные призы.

"Мы рады, что этой зимой наш сноупарк RCC Extreme стал популярной площадкой для спорта и отдыха. Приятно видеть, что всего за два месяца постоянного посещения парка новички превратились в профи: техника спортсменов растет с каждой тренировкой. И особенно ценно, что профессиональные райдеры находят здесь вызов для себя и продолжают оттачивать свое мастерство до идеала. Уже 22 февраля спортсмены покажут мощные результаты – итог их каждодневной работы на споте и любви к экстриму", - рассказала руководитель проекта RCC Extreme Анна Веремеенко.

Условия участия

личное оборудование для катания.

обязательное наличие шлема (шлем можно взять у администратора на площадке).

участие бесплатное.

Категории участников

Сноуборд:

мужчины (любители/про);

женщины;

дети (до 14 лет).

Лыжи:

общая категория.

Предварительное расписание соревнований

11:00-12:30 – регистрация участников, раскатка.

12:30-12:40 – брифинг участников.

13:00 – старт соревнований.

13:00-15:00 – джем-сессия.

15:30-16:30 – финальные заезды + Best trick.

17:00 – награждение.