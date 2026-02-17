В Госдуме заявили, что надежда на снятие ограничений с Telegram остается

В Госдуме прокомментировали сообщения о полной блокировке Telegram с 1 апреля.

Надежда на снятие ограничений с мессенджера остается, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он заявил РИА Новости, что СМИ выбрали "юмористическую" дату, а за эти полтора месяца Telegram, наоборот, "может легализоваться" и ограничения с компании могут быть сняты.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин считает, что говорить о решении о якобы блокировке Telegram с 1 апреля преждевременно, информация не получила подтверждения.

Ранее Baza со ссылкой на источники из нескольких ведомств сообщила, что с 1 апреля Роскомнадзор приступит к тотальной блокировке Telegram. Приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы. В РКН заявили, что ведомству "нечего добавить к ранее опубликованной информации".