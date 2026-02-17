Песков призвал не ждать 17 февраля новостей с переговоров в Женеве

В Кремле призвали не ждать новостей о переговорах в Женеве по украинскому урегулированию 17 февраля.

"Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-то сообщений, ничего в планах нет на этот счет", - цитирует его ТАСС.

Сегодня утром в Женеве приземлился спецборт, на котором представители России прибыли на переговоры по Украине. Песков сообщал, что в Швейцарии круг обсуждаемых вопросов будет шире, чем в ОАЭ, в том числе речь пойдет о территориях, поэтому делегация РФ будет расширена. Также сообщалось, что одной из тем переговоров станет энергетическое перемирие.