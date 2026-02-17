Минцифры отказалось показать технический паспорт Мах

По мессенджеру Мах возникает множество открытых и очень важных вопросов, которые приобретают особое значение в условиях проведения СВО. Об этом пишут эксперты, комментируя правовые основы функционирования Мах и ответ Минцифры, который многое так и не объяснил.

Как сообщил недавно канал "Юридическая инженерия", в Минцифры был направлен запрос о правовом статусе мессенджера Мах и обеспечении информационной безопасности. Из ведомства прислали официальный ответ, но ответили только на половину вопросов. Так, на вопрос о правовом основании интеграции Mах с "Госуслугами" было сообщено, что это закреплено в законе и есть распоряжение Правительства, а оператором персональных данных является ООО "Коммуникационная платформа", которое действует в соответствии с законодательством. Система защиты информации соответствует федеральному закону о персональных данных. Однако технический паспорт Мах конфиденциален, а сведения о средствах защиты "не подлежат предоставлению", то есть это коммерческая тайна.

При этом Минцифры умолчало о том, есть ли договор между Минцифры и ООО "Коммуникационная платформа". Также ничего ни было сказано о проверке информационной безопасности, кто ее проводил и проводил ли вообще. Также ничего не было сказано о том, есть ли сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и ФСБ. В целом из 7 вопросов на три было отвечено по существу, на два - сослались на секретность, еще два просто проигнорировали. В сухом остатке юридически все законно, но мессенджер, интегрированный с критической информационной инфраструктурой и обрабатывающий данные миллионов россиян, защищен документом, который нельзя показать, и сертификатами, которые нельзя подтвердить. Фактически граждане просто должны верить властям, что все надежно защищено. Но такое положение дел нельзя считать нормальным.

"Минцифры утверждает, что технический паспорт существует и подтверждает безопасность. Но показать его нельзя - конфиденциально. Документ одновременно доказывает защищенность (на него ссылаются) и не доказывает ничего (проверить невозможно)", - пишет адвокат Александр Фищук.

Чуть позже был получен ответ ФСТЭК России в контексте безопасности критической информационной инфраструктуры. Было отмечено, что при интеграции Mах с государственными информационными системами и объектами критической инфраструктуры ответственность лежит на владельцах этих систем. Ответ ФАС

по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства и результатах независимой экспертизы еще ожидается.

Один из ведущих российских экспертов по информационной безопасности Алексей Лукацкий пишет, что ответ ФСТЭК показателен: признать проблемы с информационной безопасностью Мах служба не может, но дает понять, что закрывать глаза на проблему в случае чего не будут.

Бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов пишет в контексте замедления Telegram, что Мах требует привязки к российскому номеру, а это реальные персональные данные, которые сразу же получают вражеские системы радиоэлектронной разведки. С ноября 2025 года Мах доступен для жителей Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана, а вот надежных защитных механизмов в мессенджере не видно.

"Вражеская агентура в любой из этих стран сможет спокойно действовать в Мах не только против выявленных военнослужащих ВС РФ, но и против гражданских. Например, распространяя фишинговые ссылки для получения доступа к аккаунту или смартфону. Молдова с ее русофобским правительством заслуживает отдельного внимания. Ее спецслужбы плотно взаимодействуют с СБУ", - отмечает Безсонов.

Мах называют "национальным месенджером", но он принадлежит частной компании - ООО "Коммуникационная платформа". Именно с этим юридическим лицом пользователь вступает в договорные отношения, принимая пользовательское соглашение как договор присоединения. Никакого упоминания о национальном или государственном характере мессенджера нет. Как отмечает доктор экономических наук, магистр юриспруденции Анатолий Вифлеемский, статус "национальный" российским законодательством не предусмотрен. Мессенджер назван так распоряжением Правительства, но распоряжения не являются нормативно-правовым актом. В свете ответа Минцифры это ставит еще больше вопросов.