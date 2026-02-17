Богатейший депутат думы Сургута ушёл из ЛДПР

В Сургуте (экономическая столица ХМАО) богатейший депутат местной думы Евгений Барсов ушёл из ЛДПР. Об этом политик сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"Принял решение покинуть партию ЛДПР. Много лет был частью этой команды, и всегда с огромным уважением относился к её лидеру Владимиру Жириновскому. В принципе, из-за него туда и пришёл", - написал Барсов.

Депутат понял, что дальнейшее пребывание в партии стало для него непродуктивным.

"Я не покидаю политику. Остаюсь в думе, продолжив свою работу. Мой уход из партии не означает отказа от политической деятельности, я однозначно продолжу действовать в интересах сургутян", - написал Барсов.