17 Февраля 2026
в россии
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Общество Свердловская область Челябинская область В России Хабаровский край Оренбургская область
Фото: Андрей Фомин

В Екатеринбурге прошел форум для добровольцев Волонтерского центра РМК

В Екатеринбурге состоялся форум "Делами, не словами" для добровольцев Волонтерского центра РМК.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, он объединил более 180 корпоративных добровольцев из четырех регионов страны: Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей и Хабаровского края. Форум стал одним из ключевых событий юбилейного года: в 2026-м Волонтерскому центру РМК "Сила Урала" исполняется пять лет. Масштаб мероприятия и насыщенная программа подчеркнули рост и развитие добровольческого движения Русской медной компании за эти годы.

Форум "Делами, не словами" добровольцев Волонтерского центра РМК в Екатеринбурге(2026)|Фото: Екатерина Киселёва

Первый день форума был посвящен знакомству и командному взаимодействию. Участников ждали интерактивные форматы: нетворкинг-сессии и тренинг по командообразованию от Корпоративного университета РМК. Прокачивали не только навыки, но и командный дух: 13 команд и 13 станций. Каждая станция это новое испытание: на скорость, смекалку, доверие и умение слышать друг друга. Где-то нужно было включить логику, где-то креатив, а где-то просто поддержать свою команду и не сдаваться.

В последующие два дня форум был ориентирован на развитие профессиональных и личных компетенций волонтеров. В программу вошли тренинги по эмпатии, практики по экологическому просвещению, мастер-классы по организации мероприятий и управлению командами.

Форум "Делами, не словами" добровольцев Волонтерского центра РМК в Екатеринбурге(2026)|Фото: Екатерина Киселёва

Чтобы волонтеры могли правильно и безопасно для себя принимать участие в ликвидации ЧС, сотрудники аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск" провели для них мастер-класс по оказанию первой помощи. Участники изучили четкие алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях, отработали командное взаимодействие и смоделировали реальные сценарии. Почти каждый доброволец попробовал себя в роли медика и спасателя.

Форум "Делами, не словами" добровольцев Волонтерского центра РМК в Екатеринбурге(2026)|Фото: Андрей Фомин

Особое внимание было уделено стратегической сессии по генерации идей от Корпоративного университета РМК. Участники разрабатывали новые идеи и проекты, направленные на развитие своих территорий в регионах присутствия компании. Каждая команда поэтапно генерировала идеи по разным направлениям (семейное, событийное, социальное и "серебряное" волонтерство, помощь при чрезвычайных ситуациях, эко- и зооволонтерство), чтобы впоследствии реализовать их на своей территории.

"Для нас это событие стало настоящим праздником добра, возможностей и новых знакомств. Спасибо за то, что вы вкладываете душу в развитие волонтерства, за вашу поддержку и мудрое руководство. Вы не просто организовали мероприятие – вы создали пространство, где каждый почувствовал себя частью большой и дружной семьи", - отметила руководитель добровольческого движения в городе Карталы Ольга Матях.

Форум "Делами, не словами" добровольцев Волонтерского центра РМК в Екатеринбурге(2026)|Фото: Екатерина Киселёва

Нашлось место и развлекательной программе. Участники отправились на несколько экскурсий: обзорную экскурсию по Екатеринбургу, что позволило увидеть его историю, ритм и характер, прочувствовать атмосферу Урала, а также экскурсию в спортивный квартал "Архангел Михаил" на фестиваль "Энергия РМК. Зима". Волонтеры скатились с самой высокой горки, покатались на коньках и прогулялись по "Сказочному лесу", полному гирлянд и огней.

Форум "Делами, не словами" добровольцев Волонтерского центра РМК в Екатеринбурге(2026)|Фото: Андрей Фомин

Финальным аккордом форума стала торжественная церемония награждения, на которой были отмечены лучшие волонтеры 2025 года. Те, кто на протяжении всего года вкладывал силы, время и сердце в добрые дела, поддерживал инициативы и менял жизнь своих территорий к лучшему.

"2026-й стал для форума по-настоящему особенным: Волонтерскому центру исполняется пять лет. Эти годы пролетели незаметно, но за это время вместе с волонтерами нам удалось сделать невероятно многое. Более 4 миллионов человек получили адресную помощь, было проведено свыше 2 тысяч мероприятий, оказана поддержка в чрезвычайных ситуациях и многое другое. С каждым годом расширяется география нашего присутствия, к движению присоединяется все больше волонтеров, и в этом заслуга каждого, кто однажды сделал выбор в пользу добрых дел.

Мы постоянно запускаем новые проекты, сталкиваемся с вызовами и уверенно движемся вперед, не останавливаясь на достигнутом. Эти три дня стали временем живого общения, обмена знаниями и опытом, новых знакомств и идей для будущих волонтерских инициатив. Каждый участник нашел для себя что-то важное и вдохновляющее. Особенно трогательным стал финал форума, когда мы с гордостью наградили лучших волонтеров 2025 года – людей, своим примером доказывающих, что добрые дела действительно меняют мир. Искренне благодарю каждого, кто был с нами. Впереди еще много добрых дел, которые мы обязательно сделаем вместе", - рассказал директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Форум "Делами, не словами" добровольцев Волонтерского центра РМК в Екатеринбурге(2026)|Фото: Андрей Фомин

Форум "Делами, не словами" в Екатеринбурге вновь подтвердил значимость корпоративного добровольчества и стал площадкой запуска реальных социальных изменений.

Теги: добровольцы, волонтеры, форум, РМК, Екатеринбург


