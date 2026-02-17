В Воронежской области из-за резкого потепления прорвало дамбу

Дамбу прорвало в Ольховатском районе Воронежской области после резкого потепления в регионе. Местные жители сообщают о затоплении десятков дворов и гибели домашних животных.

В пресс-службе правительства региона заявили, что гидротехническое сооружение расположено на землях сельхозназначения, опасности для граждан, жилых и хозяйственных построек нет. Отмечается, что в настоящее время практически вся вода ушла, с сообщениями о пострадавшем скоте никто не обращался. Власти добавили, что в районе в обязательном порядке будет развернут ПВР, пишет ТАСС.

В понедельник в Воронеже улицы превратились в реки из-за потепления. На дорогах образовались большие пробки, некоторые автомобили застревали в воде.