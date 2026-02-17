Минстрой Среднего Урала намерен перевыполнить план ввода жилья в 2026 году

В 2026 году в Свердловской области собираются перевыполнить план и ввести больше запланированных 3 млн кв. м жилья. Об этом в ходе круглого стола "Девелопмент новой волны: как и что строить в 2026 году" заявил первый замминистра строительства и развития инфраструктуры региона Руслан Гарифуллин.

По его словам, в 2025 году область ввела более 3,1 млн кв.м.: поровну многоквартирное жильё и ИЖС. На текущий год аналогичные планы.

"Я думаю, что цифру эту мы перевыполним",— заявил Гарифуллин.

При этом цены на жилье будут неуклонно расти. Об этом говорили все застройщики обосновывая рост цены увеличением затрат на рабочую силу, материалы, налоги и прочие издержки.