Общество Свердловская область
Фото: АО Специализированный застройщик &quot;РСГ-Академическое&quot;

В Академическом районе Екатеринбурга отказываются от строительства студий 

При строительстве жилья в Академическом районе Екатеринбурга застройщик будет отказываться от студий, вопреки современной тенденции среди девелоперов. Об этом заявила замгендиректора АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Нина Голубцова.

Сегодня в ходе круглого стола "Девелопмент новой волны: как и что строить в 2026 году" гендиректор ГК "Атлас Девелопмент" Владимир Городенкер отметил, что средняя площадь покупаемых квартир постепенно уменьшается, так как большую площадь за сегодняшние цены люди не могут себе позволить. В желании сохранить покупателя, и не имея возможности поступиться ценой за "квадрат", застройщик выбирает альтернативу - более компактные квартиры. Вопреки этому, "РСГ-Академическое" собирается идти совершенно иным путем - постепенно в районе будут отказываться от малого метража и отдавать предпочтение квартирам порядка 100 кв.м.

"Академический изначально задумывался как семейный район. Здесь рождаемость больше, чем в городе - это где-то 150 детей в месяц, средняя семья - это 2-3 ребёнка. Мы делаем ставку на это. Мы сейчас не проектируем студии, видим, что к 2029 году будет некий дефицит в больших площадях, поэтому мы идём в сторону увеличения нашей площади. В некоторых жилых комплексах мы проектируем до 5-7% квартир от 100 до 140 кв.м, чтобы это было полноценное жильё для большой семьи, где у каждого есть свой уголок", - рассказала Нина Голубцова.

Про ее словам, в Академическом в основном жилье типового класса и "комфорт+", потому и стоимость будет ниже того же бизнес-класса. Да и жители района - это другая аудитория: они не хотят проводить много времени в комьюнити-центрах - они семейные люди, которым благоустройство придомовой территории и двора намного важнее подсветки фасада, а потому и ориентироваться нужно на их потребности.

Теги: студия, строительство, академический


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

